FETÖ Davası'nda kan donduran ifadeler (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) \'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanıklı davanın 5. duruşmasında tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın savunma yaptı.

Darbe girişimi gecesi 4 kişiyi tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen sanık Kalın, \"Yarbay Fatih Sönmez, \'Ez\' dedi. Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. \'Gaza bas, hızlan\' diye bağırmaya başladı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım. Ben tankla araçları ezdim ama araçların içerisinde insanlar yoktu, kadınları ve çocukları görmedim. İnsanları göz göre ezmedim. İnsanlar, araçların dışında, kenarında duruyordu. Tanktan indiğimde şoktaydım, yere oturdum, su içtim. 5 ay sonra hapishanedeyken gelen evrakta şehit ve gazilerin olduğunu öğrendim\" dedi. Kendisine soru soran tutuklu sanık Serdar Değirmendere\'ye tepki gösteren Ömer Kalın, “Hiç mi Allahtan korkmuyorsunuz? Gerçekleri söyleyin, dürüst olun. Cezaevinden korkacağınıza Allah\'tan korkun\" diyerek tepki gösterdi.

22 TUTUKLU HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içinde oluşturulan duruşma salonunda görülen 5. Duruşmada 22 tutuklu sanık hazır bulundu. Bir tutuksuz sanığında hazır bulunduğu duruşmaya çok sayıda da müşteki katıldı. Sanık Kalın, 15 Temmuz\'da terör saldırısı alarmı verildiği gerekçesi ile kışladan çıktıklarını öne sürerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün bulunduğu Vatan Caddesi\'ne doğru giderken yolda trafiğin olduğunu anlattı.

YARBAY SÖNMEZ \'EZ\' DEDİ

İddianamede, kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek öldürdüğü ve bazı kişileri yaraladığı iddia edilen sanık Kalın \"Yarbay Fatih Sönmez, \'Ez\' dedi. Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. \'Gaza bas, hızlan\' diye bağırmaya başladı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım. Ben tankla araçları ezdim ama araçların içerisinde insanlar yoktu, kadınları ve çocukları görmedim. İnsanları göze göre ezmedim. İnsanlar, araçların dışında, kenarında duruyordu. Tanktan indiğimde şoktaydım, yere oturdum, su içtim. 5 ay sonra hapishanedeyken gelen evrakta şehit ve gazilerin olduğunu öğrendim. Aileme sordum, şehit ve gaziler var mı? diye. Kimseye bir şey olsun istemezdim. Terör diye çıktım. Nereden bilebildim İnsanları bilerek ezmedim. Sürmek zorunda kaldım. Bana \'sür\' dedi. Korkudan o an bir şey düşünemedim\" diye konuştu.

“HİÇ Mİ ALLAH\'TAN KORKMUYORSUNUZ?\"

Sanık Kalın\'ın savunmasını tamamlamasının ardından avukatlar ve sanıklar sordu. Söz alan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Serdar Değirmendere \"Tankı durdurman durumunda sana bir şey yapabilir miydim?\" diye sordu. Sanık Kalın da “Fatih ile birlikte hareket ediyordunuz, iş birliği içindeydiniz. Elinizde silah var, ateş ediyorsunuz. Şehitler var gaziler var. Bir de utanmadan inkar ediyorsun. Ben bir uzman çavuş olarak gerçeklerin ortaya çıkması için elimden geleni yapıyorum. Hiç mi Allahtan korkmuyorsunuz? Gerçekleri söyleyin, dürüst olun. Cezaevinden korkacağınıza Allah\'tan korkun\" diye konuştu. Bu sözlerin ardından tutuklu sanık Değirmendere başka sorusu olmadığını belirterek, yerine oturdu.

“ÇOK ÜZGÜNÜM\"

Söz alan sanık Kalın “Şehitler var, gaziler var. Ben çok üzgünüm insanları ezdim diye\" diye konuştu. Soru üzerine sanık Kalın, “Araçların ezildiğini fark ettim. Sürükleyerek götürdüm\" diye cevap verdi. Sorular üzerine sanık Kalın “2,5 yıldır tank kullanıyorum. 2014 yılında göreve başladım. Ardından İstanbul\'a atandım. 2,5 yıldır da tank kullanıyorumö diye yanıtladı. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü\'nde çıkan olaylar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimine ilişkin olaylar anlatılıyor. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21\'i rütbeli 44\'ü er olmak üzere 67 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen sanık Ömer Kalın hakkında \"Kasten öldürme\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.