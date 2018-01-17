FETÖ davasında, İnebolu Sahil Güvenlik Botu'nda görevli 19 mürettebata beraat kararı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çoğu tutuklanan ve meslekten ihraç edilen İnebolu Sahil Güvenlik \'TCSG-96\' Botunda görevli 20 mürettebattan 19\'u hakkında berat kararı verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ\'nün 15 Temuz\'daki darbe girişimi gecesi Sahil Güvenlik\'e ait \'TCSG-96\' Botunu İnebolu\'yu karşıdan gören bir noktaya çekerek demirledikleri gerekçesi ile haklarında dava açılan müretteban hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' suçlarından dava açılan Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün ve 3 subay, 7 astsubay ile 6 er hakkında kararını açıkladı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü son duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklardan Yüzbaşı Turan Ergün ve Subaylardan Mehmet Ergün katıldılar. Mahkeme heyeti, sanıklar Turan Ergün, Mehmet Ergün, Akın Duman, Coşkun Demirkıran, Enis Karaslan, Mehmet Işıklar, Ramazan Tezcan, Abdulkadir Çetinkayai Celil Duran, Dursun Örke, Ebubekir Özbek, Ercan Ece, Ersin Yıldırım, İsmail Olgun, Murat Ercan, Orkun Artar, Muhsin Temiz, Ercan Şahin ve Yağmur Karadeli\'ye beraat kararı verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İtirafçı olan ve ByLock kullandığını kabul eden Ömer Faruk Y.\'ye ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Yüzbaşı Turan Ergün bir önceki duruşmada, \"Bana, Celil Astsubay ‘Cezaevinde olaylar oluyor’ diye bilgi verdi. Ben de personelimi herhangi bir olaya karışmaması için askerlerimi alarak gemiye gittim. Beni Karadeniz Grup Komutanım aradı ve ‘sab/kor kırmızı (sabotaja karşı koruma)’ koduna yönelik tedbir alınmasını emretti. Ben de bu yönde tedbir aldım” demişti.



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