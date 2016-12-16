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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ davasında ilk karar

Avukat Serdal Ateş’e 15 yıl hapis cezası verildi

16 Aralık 2016 20:52

Tokat’taki 'FETÖ' davasında Avukat Serdal Ateş’e 15 yıl hapis cezası verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  ‘FETÖ’ avukatlar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Serdar Ateş hakkında 'Silahlı Terör Örgütü yöneticiliğinden', tutuksuz yargılanan M.B., F.K., Ş.T. ve K.T. hakkında ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın son duruşması gerçekleştirildi. 

Davaya sanıkların yanı sıra avukatları da katıldı. Davada söz alan ‘FETÖ’ Tokat avukatlar imamı olduğu iddia edilen ve daha önce özel bir dershanede çalışan sanık Serdar Ateş kendisinin mağdur olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

 "Bu davanın en mağduru benim. İki çocuğum var. Hain yapının çözülmesine yardımcı olmak isterim, keşke yardımcı olabilseydim. Bu yapıda kimseyi koruyacak değilim. Ben kimseden talimat almadım. Bylock programını ben kullanmadım ve indirmedim. Olmayan bir şeyin ispatını yapamam. Kumpasın içinde olduğumu düşünüyorum. Tahliye ve beratımı istiyorum."

Diğer dört sanık da, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise verdiği 15 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Kararda Serdar Ateş'e 'Silahlı Terör Örgütü yöneticiliğinden' 15 yıl hapis cezası verildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ise diğer sanıklardan M.B. 1 yıl 8 ay 18 gün, F.K. 1 yıl 8 ay 8 gün, Ş.T. 2 yıl 1 ay, K.T. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serdar Ateş tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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