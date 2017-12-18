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FETÖ davasında hakime 6 yıl 3 ay hapis, meslektaşı eşine beraat

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hakim Turan Açıkmeşe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Aralık 2017 18:37

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hakim Turan Açıkmeşe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz yargılanan eşi eski hakim Fatma Açıkmeşe ise beraat etti.
FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan soruşturmada Samsun Ticaret Mahkemesi Hakimi Turan Açıkmeşe ile İcra Mahkemesi Hakimi olan eşi Fatma Açıkmeşe meslekten ihraç edildi. Daha sonra ByLock kullandığı iddia edilen Turan Açıkmeşe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan haklarında dava açılan eski hakim çift bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Turan Açıkmeşe, \"Daha önceki yazılı ifadelerimi tekrar ediyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi. Tutuksuz sanık Fatma Açıkmeşe ise, \"FETÖ sempatizanı bile olmadım ki terör örgütü üyesi olayım. Suçsuzum beraatimi istiyorum\" dedi.
İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkele heyeti Turan Açıkmeşe\'yi  FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezaevinde yattığı süre, temyiz ve istinaf mahkemelerinde geçecek sürede göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Eşi ise delil yetersizliğinden berat etti.

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