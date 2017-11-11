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'FETÖ' davasında Denizlispor Başkanı için zorla getirme kararı

Denizli'de 67 iş adamının yargılandığı 'FETÖ' davasında 4 sanığın tahliyesine karar verildi

11 Kasım 2017 00:56

Denizli’de "FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik" aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu davanın 4’üncü duruşması görüldü. 

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları alındı. 67 iş adamının yargılandığı davada, mahkeme başkanı 2 saatlik aranın ardından kararını verdi. Mahkeme, Ali S., İskender D., Fahrettin A. ve Özkan A.’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 29 oldu. 

Öte yandan mahkeme, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararı verildi. 

 

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