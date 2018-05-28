FETÖ davasında Boydak'lar 8'inci kez hâkim karşısında (2)

3 SANIK DİNLENDİ

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8’inci kez hâkim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına öğleden sonra da devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Erol, Şükrü ve Hacı Boydak dinlendi.

\'AİLEMİZDE SORUŞTURMA GEÇİRMEYEN KALMADI\'

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 572 gün önce başlayan, Boydak Ailesi\'nin ve yöneticilerinin yargılandığı 3’ü tutuklu, 9 sanıklı davada, ailesinde soruşturma geçirmeyen kişi kalmadığını söyleyen Erol Boydak, \"Memduh Boydak’ın bir lafı var; ‘Adımız kurban, soyadımız günah keçisi’ diye, şu an o durumdayız. Ailemizde soruşturma geçirmeyen kalmadı. Yaşadığımız bu durum bir ailenin toplu kıyımından başka ne olabilir? Boydak Ailesi olarak toplam 60 kez hâkim karşısına çıktık. Sadece bu hafta ailemize konu 4 dava var. Okuma yazma bilmeyen aile üyelerimizi dahi gözaltına aldılar\" diye konuştu.

\'MÜSADERE TALEBİNE KARŞIYIM\'

Boydak Holding hakkında savcılığının istediği müsadere kararını kabul etmediğini dile getiren Erol Boydak, \"Hangi IŞID’linin, hangi PKK’lının malına mülküne müsadere talebi oldu? Abdullah Öcalan’a yapılmayan muamele bize yapılıyor. Kayseri’de bizden başka müsadere istenen kuruluş yok. Hiçbir talep yok. Böyle bir şey istiyorsam Allah binbir türlü belamı versin. Yine söylüyorum; PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a bile reva görülmeyen bize reva görülüyor. Boydak Holding milletin malı diyorlar, memleket sosyalizm ile mi yönetiliyor da bizim haberimiz yok. Kesinlikle müsadere talebine karşı çıkıyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM\'

\'Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını\' öne süren Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü Boydak ise \"Silahlı terör örgütü üyesi değilim. İddianamede herkes kopyala yapıştır ile aynı suçla suçlanıyor. Onlarca tanık ve etkin pişmanlık ifadelerine rağmen bu iddiaları doğrular somut bir delil yok\" dedi. FETÖ’nün dini duygularını kullandığını da kaydeden Şükrü Boydak, \"Dini duyguları istismar ederek, burs ve himmet topladığım iddiaları da asılsızdır. Gülenist gruplara para aktarmadım. 17/25 Aralık sonrası örgütsel talimat aldığım söyleniyor. Hayatımın hiçbir döneminde kimseden talimat almadım. Devletimle ve hükümetimle asla karşı karşıya gelmedim. İyi bir Ak Partiliyim. Bizi kullandılar, kandırdılar, anlamadık. Bugün vatan hainliği ile suçlanıyorum. Eğer geçmişte bilmeden hata ettiysem Cumhurbaşkanımızdan tekrar özür diliyorum\" ifadelerini kullandı.

\'MEMDUH BOYDAK’A CEZA VERMEYİN, BANA VERİN\'

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak’ı şirket yöneticisi olarak kendisinin görevlendirdiğini belirten holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak, \"Memduh Boydak’ın eşi ve çocuklarından özür diliyorum. Memduh Boydak’ı çok yoğun olmasına rağmen Melikşah Üniversitesi\'ne ben gönderdim. Ceza verecekseniz eğer, ona vermeyin bana verin. Memduh Boydak’ı orada ben görevlendirdim. Onun bir suçu yok\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabah saat 10.00’a erteledi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın devam edecek duruşma, Hacı Boydak’ın yarım kalan savunmasıyla devam edecek.