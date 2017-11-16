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FETÖ davasında 5 sanığa ceza, 2 sanığa beraat

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de farklı meslek gruplarında çalışan 4'ü tutuklu 3'ü tutuksuz 7 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davada  örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan 5 sanığına 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verilirken, 2 tutuksuz sanık ise,

16 Kasım 2017 17:48

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de farklı meslek gruplarında çalışan 4\'ü tutuklu 3\'ü tutuksuz 7 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davada  örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan 5 sanığına 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verilirken, 2 tutuksuz sanık ise, beraat etti.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu sanıklar Uğur Dursun, Hasan Gürcan, Sabri Alpaslan Fatih Koç, tutuksuz sanıklar Hacı Hasan Aydın, Hadi Kavutmaz ve Mehmet Ali Kararoğlu ayrı ayrı hakim karşısında çıktı. Cep telefonlarında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\' çıktığı için Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan sanıklar örgüt üyeliği suçlamaları kabul etmeyerek tahliye edilmelerini istedi. Tutuksuz sanıklar Hacı Hasan Aydın yaptığı savunmada, \"Telefonuma namaz saatleri hakkında bilgi sahibi olmak için \'TR\' adlı programı indirdim. O programında \'ByLock\' sunucusuyla bağlandığını öğrendim. Bu durumda dolayı yaklaşık 10 bin mağdur kişiden bahsediliyor. Ben avukatım. Bu konuya yargının el atması lazım\" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu bulunan Uğur Dursun, Hasan Gürcan, Sabri Alpaslan Fatih Koç\'a ayrı ayrı \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası vererek tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Hacı Hasan Aydın\'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, diğer tutuksuz sanıklar Hadi Kavutmaz ve Mehmet Ali Kararoğlu\'nun da beraatine karar verdi.

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