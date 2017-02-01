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'FETÖ' davasına bakan hâkim 'FETÖ’den açığa alındı

HSYK 2. Dairesi, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 7 hâkim ve savcıyı açığa aldı

01 Şubat 2017 21:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yetki alanında görev yapan 5 hakim hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasından soruşturma başlattı. İstanbul ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın da diğer iki isimle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, söz konusu hakim ve savcılarla ilgili başlatılan soruşturma için HSYK müfettişleri görevlendirildi. HSYK 2. Dairesi, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 7 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

 

Meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek

 

Telefonlarında, FETÖ mensuplarının kullandığı belirtilen şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'un bulunduğu belirtilen hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

Açığa alınan hakimlerin Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yaptıkları öğrenildi.

Kırşehir’de sabah saatlerinde girdiği FETÖ duruşmasında aniden duruşmayı terk eden ağır ceza reisi, yapılan ByLock soruşturması kapsamında görevden alındı. 
Kırşehir’de sabah saatlerinde görülen FETÖ davasında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A., aniden duruşmayı terk etti. Yarım bırakılan duruşmaya ise yedek üye hakim D.B. baktı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 7 hakim ve savcı arasında Kırşehir Ağır Ceza Başkanı F.M.A.'nın olduğu da öğrenildi.

 

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