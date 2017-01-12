'FETÖ' davası tanığı: Eski Fatih Üniversitesi Rektörü'nü 'başbakan' olarak bilirdik

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "FETÖ' Çatı Davası"nın 4'üncü gününde geçmişte Gülen cemaatinin Gürcistan'daki okullarından sorumlu olan Hayati Küçük dinlendi. "Tanık" sıfatıyla ifade veren Küçük, Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan'ın ABD'de Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı yolundaki iddiayla ilgili olarak "Biz onu Türkiye'nin Başbakanı olarak bilirdik. ABD'de rektör yapılması bundan, göz önünde tutuyorlar" iddiasını ileri sürdü.

"Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan, ABD'deki üniversitede rektör oldu"

Oda TV'de yer alan habere göre; Gürcistan'daki Süleyman Demirel Koleji’nin gizli adının Bediüzzaman medresesi olduğunu öne süren Küçük 2004'ten sonra her ay ABD, İngiltere ve İsrail Büyükelçiliklerine faaliyet raporu göndermeye, ABD Büyükelçisi ve eşine konferans adı altında maaş vermeye başladıklarını ileri sürdü. Söz konusu uygulamaların sadece Gürcistan'da değil tüm ülkelerde yapıldığını belirten Küçük, "Para bizim, emek bizim ama bu ülkelere rapor veriyoruz. Bunu kabullenemedim, yöneticilerle tartıştım. Bundan sonra koptum" dedi.

"Devlet Başkanı'na dahil para verdiklerini..."

Küçük, yapının bulunduğu ülkenin Anayasa Mahkeme Başkanı’ndan, Milli Eğitim Bakanı’na kadar büyük miktarlarda para dağıttığını iddia ederken, "Hatta Kırgızistan devlet başkanına dahi para verdiklerini düşünüyorum" dedi.

"Bakan, istihbarat başkanı oldular"

FETÖ ile yurt içinde ne kadar mücadele edilirse edilsin yeterli olmayacağını savunan Hayati Küçük şunları söyledi:

"Asıl güç yurtdışında. Benim nazarımda gerçek 27 devlet var. Kalanlar değil, FETÖ'den başka kimseyi tanımıyor. Düne kadar Kuzey Irak'ta sadece onun adı ve sözü geçerliydi. Okullarında 25. mezunlar verildi. Birçok ülkenin Dışislerinin Türkiye masasında bu mezunlar var. Bakan, istihbarat başkanı oldular, olacaklar. Yarın bunlar Türkiye'ye resmi temas için gelecek olduğunda 'Sen FETÖ okullarında okumuşsun, gelemezsin' mi denecek. Yani asıl tehlike şimdi başlıyor. Biz proje nesliyiz. Dünyadaki bir düzeni bizim üzerimizden kuruyorlar."

"Türkiye'nin Başbakanı olarak bilirdik"

Gülen'in kendilerine peygamberimizin adını unutturduğunu, 25 yıl cuma namazı kıldırtmadığını, içki içirdiğini, ana babalarının adını unutturup kendi anası babasına dua ettirdiğini iddia eden Küçük, Mahkeme Başkanı Selfet Giray tek tek sanıkları sorduğunda Gülen için "Tanımaz olaydım" dedi. Küçük, Şerif Ali Tekalan hakkında da "Biz onu Türkiye'nin Başbakanı olarak bilirdik. ABD'de rektör yapılması bundan, göz önünde tutuyorlar" iddiasında bulundu. Küçük örgütün kimin kalıp kimin kaçması gerektiğini bile kesinlikle istişare etmiş olduğuna inandığını vurguladı.