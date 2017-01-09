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"Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan, ABD'deki üniversitede rektör oldu"

Tekalan'ın hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı bulunuyor

09 Ocak 2017 12:47

Yeni Şafak gazetesi, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan, ABD'de Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandığını öne sürdü.

Cemaat üyeleri tarafından kurulduğu iddia edilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığının ifade edildiği ileri sürüldü.

Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği belirtildi.

Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda 'şikede kumpas' davası ve 'FETÖ çatı davası' gibi davalarda yargılanıyor. Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin liraya kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.

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Şerif Ali TekalanFatih ÜniversitesiatamarektörABDüniversite

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