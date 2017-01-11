'FETÖ' davası tanığı: Cemaat 3 bin kişilik 'fuhuş ordusu' kurdu, başında eski emniyet müdürü vardı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "FETÖ Çatı Davası"nın 3. gününde geçmişte "FETÖ'nün askeri hizmetlerden sorumlu imamı" olduğu öne sürülen Çetin Acar dinlendi. Acar, Gülen cemaatinin 3 bin kişilik ‘fuhuş ordusu’ kurduğunu, kendilerine karşı çıkan yargı mensupları, siyasiler ya da milletvekillerinin koynuna bunları sokup şantaj yaptıklarını iddia etti. Acar ‘fuhuş ordusu’nun başında da eski emniyet müdürü Cihangir Çelik'in olduğunu ileri sürdü.

Oda TV'de yer alan habere göre; saat 10:30'da başlayan duruşmada Çetin Acar'ın tanık olarak ifadesine başlamadan önce Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tanıklık yemini yaptırdı. Başkan, "Namus ve şerefin üzerine yemin eder misin" dedi. Tanık Acar, "Namusum, şerefim ve rabbim üzerine yemin ederim" diye yemin etti.

İfadeleri sırasında sık sık "Rabbim beni affetsin", "Milletim beni affetsin", "Benim bir suçum varsa cezamı verin" diyen Çetin Acar bu davayı Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan kavgası olarak görmediğini, Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu ele geçirmek için İsrail-Amerika adına yapılmış bir operasyon olarak değerlendirdiğini söyledi.

"TSK'ya öğrenci sokmakta zirveydim"

Davanın sanıklarından Kazım Avcı'yla tanıştığını, en çok kendisinin TSK'ya asker yetiştirdiğini, 10 civarında öğrenci soktuğunu belirten Acar, "TSK'ya öğrenci sokmakta zirveydim, Allah nasip ederse FETÖ'yle mücadelede de zirve olacağım" diye konuştu.

Çetin Acar'ın bir diğer iddiası ise Ergenekon davası hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu'na ilişkindi. Haşıloğlu'yla çok yakın arkadaş olduğunu belirten Çetin Acar, "Haşıloğlu Ankara'da Harp Okulu hizmetleri verirdi. Kendisi de Hava Harp Okulu'ndandı" dedi.

Gülen'in patronu

Fethullah Gülen'in patronunun İshak Alaton olduğunu ancak Gülen'in Üzeyir Garih'ten emir aldığını iddia eden Çetin Acar, "Yazıklar olsun hala FETÖ içinde olana, yazıklar olsun hala Fethullah terör örgütüdür diyemeyene. Allah senin belanı versin Fethullah" ifadesini kullandı.