‘FETÖ’ davalarında kritik hafta

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan ‘FETÖ’ davaları konusunda kritik haftaya giriliyor. Yeni haftayla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 3 önemli dava başlayacak.

NTV’de yer alan derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, 15 Temmuz'un gidişatını değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılması davaları bu hafta görülecek.

İlk dava "FETÖ'nün suikast timi"ne yönelik. Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, sanıklar bugün Muğla'da hâkim karşısına çıkacak.

Fethullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor. Biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

15 temmuz darbe girişiminin gidişatını değiştiren isim Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden 18 asker ise 21 şubat'ta hâkim karşısına çıkacak. Dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 18 sanıktan 17'sine 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Halisdemir'i şehit eden Mihrali Atmaca için ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Davada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı "mağdur" sıfatıyla yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından kaçırılmasına ilişkin davada 27 asker de hâkim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 3'er kez müebbet hapis cezası isteniyor.

"Şikede kumpas"

Şikede kumpas davası da bu hafta başlıyor. Aralarında Fethullah Gülen ve eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'in de yer aldığı 108 sanık pazartesi günü Silivri'de ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, 434 sayfalık iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 75 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.