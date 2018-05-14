'FETÖ' davalarında güvenliği sağlayan komutan gözaltına alındı

İstanbul Silivri İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Y., 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mustafa Y., Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 'FETÖ' davalarında duruşmaların güvenliğinden sorumluydu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Y. hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.



Binbaşı Mustafa Y., geçtiğimiz cuma günü evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gelen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Mustafa Y., Ağrı'ya gönderildi. Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş'ın önceki görev yerinin Ağrı Patnos ilçesi olduğu için Ağrı'da ki soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Mustafa Y. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 'FETÖ' davalarının duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu olduğu biliniyordu.