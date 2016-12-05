FETÖ çatı iddianamesinden: Sırlar gizli servislerin eline geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan 'FETÖ' çatı iddianamesinde devletin gizli bilgi ve belgelerinin ele geçirilme yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımına ilişkin bazı iddialar yer alıyor. Milliyet'ten İnan Mert'in haberine göre, İddianamenin ‘Devletin gizli belgelerini ele geçirmek’ başlıklı bölümünde 'FETÖ’nün 12 bin hâkim ve savcının sicilini illegal yollardan temin ettiği, bu bilgilerin yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşıldığı öne sürülüyor.

İddianamede, “Örgüt UYAP (Ulusal Yargı Ağı) üzerinden bütün adalet teşkilatını, Polnet üzerinden Emniyeti, e-devlet üzerinden devletin bütün kamu kurumlarını kendine tabii kılmıştır. Bir ülkenin yargı teşkilatının her türlü bilgisinin diğer devletin istihbaratının elinde olması korkutucu bir durumdur” deniliyor.

İddianamede şu bilgilere yer veriliyor:

“Konya’daki O. Hukuk Bürosu’nda M.O. adlı bir avukatın bilgisayarında Türkiye’deki herkese ait nüfus bilgilerinin olduğu tespit edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) kurulan düzeneklerle bütün dinleme kayıtları örgüt ile birlikte yabancı ülke istihbaratlarına da düştü. 'FETÖ', ülkenin savunma sanayiinin projelerini, yeni buluşlarını, devletin savunma ve dış politikasını, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını, enerji politikalarını gizlice öğrenip dış ülkelerin istihbaratlarına ulaştırdı. Örgüt bu yolla yabancı ülke ve istihbaratları nezdinde amacına yarayacak fayda peşindeydi ve bu gizli ilişkiler sayesinde ABD’de 74 senatör, dışişleri bakanına mektup yazdı, Brüksel’deki AB yetkilileri Türk devlet adamlarına baskı yapabildi. Örgüt elde ettiği bilgileri verme karşılığı küresel menfaati peşindeydi.”

Duvarın içindeki bölmede harddisk

“Eğer ülkenin, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, MİT müsteşarı dinleniyorsa bu vahim durumun sonuçlarını hayal etmek imkânsızdır” ifadesinin yer aldığı iddianamede, “Ergenekon ve Balyoz davalarının TSK içindeki 'FETÖ' kadrolarının dışarıya sızdırdığı belgeler üzerinden kurgulandığı, bilgilerin yurt dışına çıkarılarak devlet güvenliğinin tehlikeye atıldığı, devlet aleyhine bu bilgilerin kullanıldığı ve yabancı ülke istihbarat servislerine Türkiye ile ilgili birçok bilgi sızdırıldığı öne sürüldü. Özel Harp Dairesi bünyesindeki Kozmik Oda’ya hâkim sokularak devlet sırlarının elde edildiği, örgütün gerçekte aranması istenen kozmik odanın sır olarak saklandığı yönünde kamuoyunda algı yaratmaya çalıştığı, aranan yerin basit bir kozmik bilgiler ihtiva eden yer olduğuna dair haberlerin örgüt tarafından uydurulduğu” öne sürüldü. Isparta’da TEM Teknik Büro Amirliği’nde kullanılan bilgisayarda yapılan incelemede, Emin Abi masa üstü klasöründe 3 Word belgesi içinde tape kaydına rastlandığı, Kaynak Holding’e ait binada duvar içinde gizli bir bölmede 300 terabayt bilgisayar harddiski ele geçirildiği, Kimse Yok Mu Derneği’ne ait 40 terabayt bir sunucu bulunduğu vurgulandı.