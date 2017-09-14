FETÖ çatı davasında, 4 tahliye

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,(DHA) -KONYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturmasında 191\'i tutuklu 527 sanığın, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan yargılanmasına devam edildi. Hakim karşısına çıkan 30 sanıktan 4\'ü adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 26\'sının tutukluk halinin devamına karar verildi.

9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 191\'i tutuklu, 527 kişinin 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ve geçen 12 Eylül Salı günü başlayan davaya bugün devam edildi. Alfabetik sıraya göre savunmalarını yapan sanıklardan şu ana kadar tutuklu 30 sanık dinlendi. Tutuklu sanıklardan Abdülbaki Sanat, Adem Saygı, Adem Polat ve Adem Varol, adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla tahlile edilirken, 26 sanığın tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, savunmalarını yapan 30 sanığın mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Bu hafta teknik eksiklikler nedeniyle Bölge İdari Mahkemesi\'nde görülen davanın bundan sonra özel olarak hazırlanan merkez Meram İlçesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu\'nda yapılacağı belirterek duruşma 19 Eylül Salı gününe ertelendi. Haftaya görülecek duruşmada tutuklu 15 sanığın dinleneceği ondan sonraki her bir hafta 28\'er sanığın dinleneceği tutuklu 191 sanığın 24 Ekim 2017 kadara ifadeleri tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca SEGBİS ile duruşmaya katılması planlanan sanıkların da SEGBİS\'de yaşanan hatalar nedeniyle salonda hazır bulunmalarına karar verildi.

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