'FETÖ Çatı davası' başladı; 73 sanığın 67'si firari

Gülen cemaati mensuplarına yönelik çatı davası kapsamında, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 73 sanıklı 'FETÖ çatı /Paralel Yapı Ana Davası'nın ilk duruşması dün başladı.

Duruşma Mahkeme Başkanı’nın iddianame özetini okumasıyla devam ederken, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katılan tutuklu sanık Hidayet Karaca, söz alarak, "Efendim rahatsızlığım nedeniyle sabah hastaneye gittim ve oradan geldim. Ara vermeyecek misiniz?" diye sordu. Bu sırada müşteki avukatları arasında bulunan Ali Tatar’ın ablası Hürriyet Ünver, ayağa kalkarak, "Ara verilmeyecek, bekleyeceksin. Katil bekleyeceksin" diye bağırdı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Ünver’in dışarı çıkarılmasını istedi. Ünver, kardeşi Ahmet Tatar tarafından salondan çıkartılırken, diğer sanıkların üzerine yürüyerek, "Ali’min katilisiniz. Katiller" diye bağırdı. Hürriyet Ünver, kardeşi tarafından mahkeme salonundan dışarı çıkartıldı. Duruşmada, iddianame özetinin okunmasına devam edildi.

Duruşmaya 6 tutuklu sanık katıldı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kazım Avcı, Dilaver Azim, eski milletvekili İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan Hidayet Karaca ile Silivri Cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulmak istendi ancak cezaevi görevlileri, Karaca'nın göz rahatsızlığı nedeniyle cezaevindeki sağlık merkezine götürüldüğünü ve ilerleyen dakikalarda hazır olacağını bildirdi.



Salondaki mağdur ve müştekiler arasında Poyrazköy'de bulunan mühimmata ilişkin soruşturma sırasında ikinci kez gözaltına alınmak istenirken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun avukatı da bulunuyor.



Duruşmada Ankara Barosu CMK servisinin, sanıklardan Fetullah Gülen'i savunması için görevlendirdiği avukat Alihan Uncu'nun, Gülen'in avukatlığından çekilmek için yaptığı başvurunun baro tarafından reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesine dava açtığı ve Gülen'in avukatlığını sürdürmesinin yürütmesini durdurduğu tutanağa geçirildi.



Sanık Cemal Uşak'ın avukatı Murat Emre Turhan söz alarak müvekkilinin vefat ettiğini söyledi ve müvekkili hakkındaki kamu davasının düşürülmesini istedi.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray ise şu aşamada dosyayı ayıramayacaklarını belirtti.



Duruşma, hazır bulunan sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin özetlenmesiyle devam ediyor.





İddianame





İddianamede Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.



FETÖ çatı iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.



İddianamede, 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, eski Ankara ve Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de arasında bulunduğu bazı kişiler, "mağdur" ya da "şikayetçi" olarak yer alıyor. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maliye Hazinesi de "mağdur" olarak gösteriliyor.





Davanın sanıkları





"Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdülkadir Aksoy, Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya, Ali Bayram, Ali Çelik, Ali Çelik, Ali Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemal Uşak, Cemil Koca, Cevdet Türkyolu, Dilaver Azim, Faruk İlk, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan, İbrahim Kocabıyık, İlhan İşbilen, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail Cingöz, İsmet Aksoy, Kazim Avcı, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Hanefi Sözen, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Önder Aytaç, Rahmi Bıyık, Recep Uzunallı, Reşit Haylamaz, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci, Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yiğit, Suat Yıldırım, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı ve Ziya Demirel."