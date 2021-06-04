'FETÖ borsası' soruşturması; 2 avukat ve 4 polise 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukat 4 polis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 2'si avukat 4'ü polis olmak üzere toplamda 6 şüpheli FETÖ soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Olay, S.Ç.'nin oğlu G.Ç'nin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adliyeye getirilen şüphelilerden avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 4 şüphelinin 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)