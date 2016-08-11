"FETÖ bağlantılı sahte doktorlar, hâkimler aramızda dolaşıyor; MEB 127 sahte diploma tespit etti"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların Milli Eğitim Bakanlığı ayağının 'sahte diplomalar' konusundan oluştuğunu söyledi. Selvi, "Milli Eğitim Bakanlığı 1997 yılından 2015 yılı dahil olmak üzere 123 lisans, 1 ön lisans ve 1 yüksek lisans olmak üzere toplam 127 sahte diploma tespit etmiş. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın tespiti. Diğer bakanlıklarda durum ne, bilinmiyor" ifadesini kullandı. "Bunlar buzdağının görünen kısmı, gerisinde ise çok daha büyük bir skandal yatıyor" diyen Selvi, "Aramızda sahte diplomalı doktorlar ve hatta hâkimler dolaşıyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin "Sahte diplomanı al da gel" yayımlanan (11 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Hülya Ören ile Ömer Ören, karı-koca. İkisi de İngilizce öğretmeni.

Hülya Ören (kızlık soyadı Alkan) Antalya Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, eşi Ömer Ören ise Sosyal Bilimler Lisesi’nde görev yapıyor.

Ören ailesinin öğretmenliğe giriş tarihi 1998. Yani 18 yıllık iki öğretmenden söz ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK, Hülya ve Ömer Ören çiftiyle birlikte üç öğretmenin diplomasıyla ilgili çalışma yapıyor. Astana’daki eğitim müşavirliğimiz diplomalarla ilgili Kazakistan nezdindeki prosedürü takip ediyor.

Çıkan sonuç ilginç.

Merve Şengül’ün ise Al Farabi Kazak Üniversitesi’den 01.07.2011 tarihinde lisans diplomasını aldığı belirtiliyor.

Kazakistan: Bizde diploma düzenlenmedi

Kazakistan Dünya Diller Üniversitesi, 03.03.2016 tarihli yazısında, üniversite arşivinde Hülya Ören adında diploma düzenlenmediği, diploma teslim defterinde kaydının ve öğrenciliğe kabul kararının olmadığını bildiriyor. Kazakistan Dünya Diller Üniversitesi, 03.03.2016 tarihli yazısında üniversite arşivinde Ömer Ören adında diploma düzenlenmediği, diploma teslim defterinde kaydının ve öğrenciliğe kabul kararının olmadığını bildiriyor.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne Hülya ve Ömer Ören çiftinin kararnamelerinin iptali için yazı yazılıyor, dolandırıcılık fiilinden dolayı cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. Ören çiftinin 1998 tarihinden bu yana aldıkları maaş, ek ders ve diğer ödemelerin tahsili için yasal süreci başlatıyor.

Ancak bu işi ilginç kılan noktalardan biri FETÖ soruşturmasının YÖK ve Milli Eğitim’deki bir ayağını da sahte diplomalar konusu oluşturuyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ-PDY terör örgütü kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Aktağ’ın durumunda olduğu gibi.

Hüseyin Aktağ'ın belgeleri de sahte

Hüseyin Aktağ, 25.07.1998 tarihinde düzenlenen geçici mezuniyet belgesiyle Mersin Bozyazı Yunus Emre İmam Hatip Okulu’nda Türkçe öğretmenliği yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Gazi Üniversitesi tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na 1 Ağustos 2016 tarihli yazı ile Hüseyin Aktağ adına geçici mezuniyet belgesi düzenlenmediği bildiriliyor. Yani belge sahte. Hüseyin Aktağ sahte bir diploma ile 1998 yılından bu yana öğretmenlik yapıp, devletten maaş almış.

Milli Eğitim Bakanlığı 1997 yılından 2015 yılı dahil olmak üzere 123 lisans, 1 ön lisans ve 1 yüksek lisans olmak üzere toplam 127 sahte diploma tespit etmiş. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın tespiti. Diğer bakanlıklarda durum ne, bilinmiyor.

Sakarya Üniversitesi adına 23, Mustafa Kemal Üniversitesi adına 22, İnönü Üniversitesi adına 36, Anadolu Üniversitesi adına 23, Niğde Üniversitesi adına 8, Dicle Üniversitesi adına 1, Harran Üniversitesi adına 3, Çukurova Üniversitesi adına 9, Selçuk Üniversitesi adına 2, Ankara Üniversitesi adına1, Ege Üniversitesi adına1, Gazi Üniversitesi adına 2, Atatürk Üniversitesi adına 1, Ahi Evran Üniversitesi adına 1, Kazak Devlet Üniversitesi adına 2 sahte diploma düzenlenmiş. Ön Lisans olarak Tunceli Üniversitesi adına 1, yüksek lisansta ise Sakarya Üniversitesi adına bir diploma düzenlenmiş.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına sahte diploma düzenleyen Selda Öngörü ise hepsinden farklı bir yöntemi kullanmış. Ege Üniversitesi’nden mezun olan birisinin diplomasını almış, renkli fotokopi çektirmiş, isim bölümünü silip kendi adını yazmış. Ha bir de doğum tarihi, doğum yeri ve baba adı yerlerine kendi gerçek bilgilerini yazmış. Bu işi yapmış ama yazı karakterleri uymamış.

Bunlar buzdağının görünen kısmı, gerisinde ise çok daha büyük bir skandal yatıyor. Aramızda sahte diplomalı doktorlar ve hatta hâkimler dolaşıyor.