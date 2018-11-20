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FETÖ 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 47 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında verdiği gözaltı karar

20 Kasım 2018 15:21

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında verdiği gözaltı kararının ardından 47 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'askeri mahrem yapılanması\' içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1\'i kadın, 2\'si doktor çeşitli rütbelerdeki  20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı belirlendi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar 47 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, soruşturmalarının yürütülmesi Tekirdağ\'a getirilirken, 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
 

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