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FETÖ ANA DAVASINDA  TUTUKLU ALBAY SUÇU FİRARİ SANIK UZAY ŞAHİN'E ATTI

  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA  FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan, aralarında 4  general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 sanıklı ana darbe davasının 25

06 Nisan 2018 20:17

 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA 
FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi İstanbul\'daki eylemlerden sorumlu tutulan, aralarında 4  general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 sanıklı ana darbe davasının 25. duruşması yapıldı. Bugün dinlenen tutuklu sanık eski Kurmay Albay Murat Yanık, davanın firari sanığı Uzay Şahin\'in talimatı ile Whatsappa grubundan belli bir saate kadar mesaj attığını kabul ederek, \"Can tehdidiyle, alakalı olduğum grup tarafından ya da dışarıdan gelenler tarafından, her iki ihtimalde de hayatımın sone ermesi söz konusuydu. O yüzden hiçbir zaman itiraz etmedim, Uzay Şahin ne dediyse yaptık\" dedi.
Pazartesi günü yapılan 21. duruşmada FETÖ / PDY\'nin lideri Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 9 firari sanık ile tutuksuz sanık Erdal Öztürk\'ün dosyasının ayrılmasından sonra 14 tutuklu sanık ile devam edilen davanın 25. duruşması Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yapıldı. 

CAN KORKUSUYLA EMİRLERİ DİNLEDİĞİNİ SAVUNDU
İhraç edilen tutuklu sanık Kurmay Binbaşı Murat Yanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, firari sanık eski Kurmay Albay Uzay Şahin\'in vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Whatsapp gurubundan belli bir saate kadar mesaj çektiklerini belirterek, \"İşin aslının ne olduğunu öğrendikten sonra Uzay Şahin\'in Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu faaliyetlerle ilgili ters faaliyette bulunanların cezalandırılacağını söylemesi üzerine ses çıkarmadım. Can tehdidiyle, alakalı olduğum grup tarafından ya da dışarıdan gelenler tarafından, her iki ihtimalde de hayatımın sona ermesi söz konusuydu. O yüzden hiçbir zaman itiraz etmedim. Uzay Şahin ne dediyse yaptık\" dedi. 
15 Temmuz gecesi karşıt görüşlü askerlerin enterne edilmesiyle ilgili bilgisi bulunmadığını savunan Yanık, \"Hiçbir enterne olayına ilişkin bilgim, görgüm, dahlim olmamıştır. Suçlamalarla ilgili hakkımda somut bir delil olmadığından suçsuzluğumu nasıl ispat edeceğimi bilmiyorum. Ben bu eylemlerin neresindeyim sorusunun cevabını hala bulamadım\" dedi. 

YURTTA SULH KONSEYİ\'NİN VARLIĞINI KABUL ETMEDİ
İddianamede Yurtta Sulh Konseyi İstanbul yapılanması üyesi olmakla suçlandığını hatırlatan Yanık, \"Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın iddia makamı tarafından uyduruk Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğum iddia ediliyor. İddia edilen Yurtta Sulh Konseyi diye uyduruk bir konseyin varlığı da söz konusu değildir\" dedi.  Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan Yanık, varlığı şüpheli uyduruk konseyin darbe girişiminin sevk ve idaresinde bulunmadığını kaydederek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi. 

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