Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yıllardır sürdürdüğü uyarılara, gazete ve televizyonlarda çıkan haberlere rağmen, telefon dolandırıcıları İstanbul’da, ‘FETÖ adınıza banka hesabı açtı’ deyip 240 bin dolar dolandırdılar. Bankadaki dövizlerini çekip kendi elleriyle dolandırıcılara teslim eden Makine Mühendisi N.D.’nin paraların seri numaralarını kaydetmesi sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre telefon dolandırıcıları geçtiğimiz pazartesi günü polis rolünde Ataşehir’de Makine Mühendisi N.D. adlı kadını aradı. Telefondaki kişi, N.D’nin adına FETÖ’nün banka hesabı açtığını, bu hesaplar üzerinden başka kişileri dolandırdığını söylüyordu. N.D, paniğe kapılırken bu kez adına 3 hat açıldığını bunlar üzerinden de dolandırıcılık yaptıklarını belirtiyordu. Telefondaki kişi, N.D’deki paraların seri numaralarının FETÖ elebaşının baş harfleriyle başladığını, ekibin gelerek kontrol edeceğini söylüyordu.

Korku ve panik içinde ne yapacağını şaşıran N.D, telefondaki kişinin talimatlarına uymaya başladı. Paralara baktığında seri numaralarının F.G ile başlamadığını görünce derin bir nefes aldı. Paraları gelen kişiye gösterip evine götüreceğini düşünüyordu. İçerenköy’de kurye ile buluştu. Aracının içinde, “Bakın F.G ile başlamıyor” dediği anda araca binen kişi paraları çantaya koyarak kaçtı. N.D, peşinden gitmek istedi ancak yaşadığı şoktan gidemedi. Dolandırıldığını anlayan N.D hemen polisi arayarak yardım istedi.

Baba oğul gözaltında

N.D’nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, parayı alan kişinin Ü.T adlı kişiye parayı teslim ettiğini belirledi. Ü.T. adlı kişi evinde gözaltına alınırken, üzerinden N.D’ye ait 1700 dolar çıktı. Ü.T’nin paranın geri kalanını Kapalıçarşı’da bir dövizciye bıraktığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine döviz bürosuna baskın düzenlendi. Döviz bürosu sahibi İ.B.B. evinde gözaltına alınarak döviz bürosuna götürüldü. Döviz bürosunda seri numaralarından tespit edilen N.D’ye ait 19.900 dolar bulundu.

Döviz bürosu görüntüleri incelendiğinde, İ.B.B’nin paranın 200 bin dolarını Kapalıçarşı’daki başka bir döviz bürosu üzerinden altın alarak Şanlıurfa’daki babası M.B adlı kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderdiği tespit edildi. N.D’nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. Aracı olarak kullanılan döviz bürosunda da N.Ç’ye ait 200 bin dolar ele geçti.

İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681.000 dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu. Altınlardan 3 külçenin N.D’den alınan parayla alındığı, diğer 9 külçenin de başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiğine yönelik kuvvetli şüphe olması üzerine el konulduğu bildirildi. 9 külçe altının nasıl elde edildiğine yönelik polisin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

Kuyumcu M.B, gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. M.B’nin oğlu İ.B.B ve Ü.T. de sorguya alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, N.D, polise teşekkür etmek için Emniyete geldi.