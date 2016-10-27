"FETÖ 15 Temmuz'u ilk kez ByLock'ta duyurdu" iddiası

MİT ve TÜBİTAK uzmanlarının deşifre ettiği ByLock mesajlarında 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren 'FETÖ' üyelerinin ilk kez 11 Ocak'da "15 Temmuz'da bu zulüm bitecek inşallah" mesajıyla ilk kez duyurduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün ByLock ile ilgili iddialar içeren haberi şöyle:

FETÖ militanlarının şifreli haberleşme kanalı ByLock yazışmalarında, 15 Temmuz'un ilk talimatının 6 ay önceden verildiği ortaya çıktı. Örgüt ByLock'u en çok himmet toplamak için kullandı. MİT ve TÜBİTAK bilişim uzmanlarının deşifre ettiği kripto haberleşme programı ByLock ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt içi milyonlarca yazışmayı tek tek çözmeye başlayan uzmanlar, FETÖ'nün darbe tarihini de ilk kez buradan üyelerine duyurduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre 15 Temmuz darbe girişiminin tarihi ilk kez ByLock yazışmalarında 11 Ocak 2016'da duyuruldu. Bu tarihten itibaren örgütün üst yöneticileri üyelerine, "15 Temmuz'da bu zulüm bitecek inşallah", "Temmuz, ağustos gibi inşallah" şeklinde yüzlerce mesajın paylaşıldığı tespit edildi. Gülen'in örgüt içi talimatlarına yer verilen vaazlarının kripto program üzerinden örgüt üyelerine iletildiği de belirlendi. Aynı şekilde himmet paralarının toplanması için de Bylock'un aktif olarak kullanıldığı dikkat çekti.

ByLock'la motivasyon

17/25 Aralık darbe girişimi sonrasında örgüte yönelik sürdürülen operasyonlara karşı, örgüt üst yöneticilerinin alt kadroları motivasyonunu artırmak için ByLock üzerinden sık sık, "Temmuzu bekleyin", "Temmuz-ağustos gibi dertler bitecek", "Temmuz sonu" gibi mesajlar verdiği tespit edildi.

Sınav sorularının karşılığı maaşın yüzde 10'u himmet

Bylock mesajlaşmalarında en çok himmet toplama, para transferleri ve FETÖ ile ilgili paylaşımlar öne çıkıyor. Örneğin, "Bu hafta muhterem hocaefendinin şu vaazı dinlenecek" şeklinde mesajlar sık sık yer alıyor. KPSS sınav sorularının çalınması ve devletin çeşitli kademelerine yerleşen FETÖ mensuplarının maaşlarının yüzde 10'unu örgütün 'abilerine' teslim ettiklerine ilişkin bilgiler de ByLock mesajlaşmalarıyla kesinleşti. Milyonlarca mesajdan oluşan ByLock yazışmaları yargı sürecinde delil niteliği taşıyor.