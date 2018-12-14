'Fetih Müzesi'ne 4 bin kitaplık kütüphane

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 4 bin kitaplık kütüphane hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, \"Panorama 1326 Bursa, şehrimizin ilk panoramik müzesi olmasının yanı sıra ilk müze kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor\" dedi.

Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ bünyesinde kurulan kütüphane ile de önemli bir kültür noktası oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, aynı zamanda 24 kişilik çalışma alanı ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor.

Kütüphane hakkında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, \"Burada oluşturulan kütüphanede 4 bin kitap bulunuyor. Başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın nezih bir ortamda araştırmalarını yapıp zaman geçirmelerini amaçladığımız kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Panorama 1326 Bursa, şehrimizin ilk panoramik müzesi olmasının yanı sıra ilk müze kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü öğrencilerimiz buradan güzel bir şekilde yararlanarak, inşallah gelecekte ülkelerine ve ailelerine faydalı birey olacaklar\" ifadelerini kullandı.



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