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BBC Türkçe

Fetih el Şam'ın üst düzey bir komutanı öldürüldü

Eski adı El Nusra Cephesi olan Suriyeli cihatçı Fetih el Şam örgütü, üst düzey komutanlarından Ebu Ömer Sarakeb'in Halep'te bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

09 Eylül 2016 10:05

Eski adı El Nusra Cephesi olan Suriyeli cihatçı Fetih el Şam örgütü, üst düzey komutanlarından Ebu Ömer Sarakeb'in Halep'te bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Örgüt Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Ömer'in hangi ülkenin hava saldırısı sonucu öldüğünü belirtmedi.

Fetih El Şam olarak değiştirmişti.

Reuters ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırarak, Ebu Ömer ve yanındakilerin saklandıkları Kafr Naha köyünde vurulduğunu yazdı.

Ebu Ömer'in yanında örgütün başka üst düzey komutanlarının da bulunduğu belirtiliyor ancak bu iddia henüz örgüt tarafından doğrulanmadı.

El Nusra Cephesi, ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) "terör örgütleri listesinde" yer alıyor.

Uzmanlar isim değişikliğini, "ABD ve Rusya'nın El Nusra'ya karşı Suriye'de askeri operasyonlarını artırmasının ardından alınan bir karar" olarak yorumlamıştı.

Ancak ABD, isim değişikliğinin kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirterek, Fetih El Şam'ı terör örgütü olarak kabul edeceklerini açıklamıştı.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, yaklaşık dört yıldır hükümet güçleri ve muhalifler arasında bölünmüş durumda.

Kentte Suriye ordusunun yanı sıra Rus uçakları da hava saldırıları düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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