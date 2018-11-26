Fetih Camii'nin temeli dualarla atıldı

İSTANBUL, (DHA)–BAĞCILAR Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında 3 ay önce yıkılan Fetih Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Fetih Camii’nin temel atma törenine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri, din görevlileri, muhtar ve mahalleli katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI OKUL VE CAMİ BAHÇELERİNDEN UZAKLAŞTIRMAYALIM”

Temel atma töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Camileri kentsel dönüşüm kapsamına alıp hızlı bir şekilde ilerleyen bir ilçe olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün Bağcılarımızda büyük camilerimizden bir tanesinin temelini atıyoruz. İnşallah hedefimiz daha küçük mescitler şeklinde buraların sayılarını mahalle aralarında artırarak ve herkesin vakit namazlarında rahatlıkla ulaşabileceği ibadethaneler inşa etmek. Ayrıca çocuklarımızı okul ve cami bahçelerimizden uzaklaştırmayalım. Bırakın okul ve cami bahçelerinde oynasınlar. Çocuklarımızı oradan uzaklaştırdığımızda nerede olduğunu görme şansımız olmuyor. Tehlikeli durumlara düşebilirler. Gözümüzün önünde olsunlar” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe yöneticileri birlikte butona basarak Fetih Camii’nin temeline ilk harcı attı. Altında 47 araçlık otopark bulunacak olan cami tamamlandığında bin 945 kişi aynı anda ibadetini yapabilecek.