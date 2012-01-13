T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''Fetih 1453''e Balkanlar'dan büyük talep İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 19:07

-''Fetih 1453''e Balkanlar'dan büyük talep İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı ''Fetih 1453'' filminin fragmanına tepki gösteren Yunan milliyetçilerine cevap olarak, Evlad-ı Fatihan olarak bilinen Balkan ülkelerinden filme büyük talep olduğu bildirildi. Aksoy Filmden yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir Türk filminin, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerde gösterime girdiği ve halktan büyük ilgi gördüğü belirtildi. Açıklamada, ''Filmin fragmanına tepki gösteren Yunan milliyetçilerine cevap olarak, Evlad-ı Fatihan olarak bilinen Balkan ülkelerinden filme büyük talep var. Aksoy Film, mail ve mesaj yağmuruna tutuluyor'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, gelen mesajlardan da örnekler yer alırken, mesajların bazıları şunlar: ''-Merhaba ben Bosnalı bir öğrenciyim, sabırsızlıkla 17 Şubat'ı bekliyorum. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım filmi sinemada seyretmek ve size destek olmak istiyoruz. Film, Bosna'da yayınlanacak mı? Eğer burada göstermezseniz Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla şereflendirdiği bu topraklara büyük ayıp olur ve emin olun gösterime girerse çok büyük bir kitle, bu filmi seyreder. Fragmanı seyrettirdiğim babaannem bile hayran kaldı, 'Beni mutlaka bu filme götür' dedi. -Merhaba, fragmanınıza hayran kaldım. Bütün Makedonya bu filmi kendi ülkesinde, sinemada seyretmek istiyor. Bunun mümkün olup olamayacağını acilen bildirin lütfen. Bu film senelerce haklarımızı gasbeden Yunanlılara da güzel bir cevap olacak.'' Bu arada, Fetih 1453 filminin afişi de Re Prodüksiyon tarafından hazırlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24