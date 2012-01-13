-''Fetih 1453''e Balkanlar'dan büyük talep İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı ''Fetih 1453'' filminin fragmanına tepki gösteren Yunan milliyetçilerine cevap olarak, Evlad-ı Fatihan olarak bilinen Balkan ülkelerinden filme büyük talep olduğu bildirildi. Aksoy Filmden yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir Türk filminin, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerde gösterime girdiği ve halktan büyük ilgi gördüğü belirtildi. Açıklamada, ''Filmin fragmanına tepki gösteren Yunan milliyetçilerine cevap olarak, Evlad-ı Fatihan olarak bilinen Balkan ülkelerinden filme büyük talep var. Aksoy Film, mail ve mesaj yağmuruna tutuluyor'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, gelen mesajlardan da örnekler yer alırken, mesajların bazıları şunlar: ''-Merhaba ben Bosnalı bir öğrenciyim, sabırsızlıkla 17 Şubat'ı bekliyorum. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım filmi sinemada seyretmek ve size destek olmak istiyoruz. Film, Bosna'da yayınlanacak mı? Eğer burada göstermezseniz Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla şereflendirdiği bu topraklara büyük ayıp olur ve emin olun gösterime girerse çok büyük bir kitle, bu filmi seyreder. Fragmanı seyrettirdiğim babaannem bile hayran kaldı, 'Beni mutlaka bu filme götür' dedi. -Merhaba, fragmanınıza hayran kaldım. Bütün Makedonya bu filmi kendi ülkesinde, sinemada seyretmek istiyor. Bunun mümkün olup olamayacağını acilen bildirin lütfen. Bu film senelerce haklarımızı gasbeden Yunanlılara da güzel bir cevap olacak.'' Bu arada, Fetih 1453 filminin afişi de Re Prodüksiyon tarafından hazırlandı.