'Fetih 1453' filmi Lübnan'da yasaklandı

Faruk Aksoy'un yapımcılığını ve yönetmenliğini üslendiği, senaryosu Atilla Engin'e ait olan "Fetih 1453" filminin gösterimi Lübnan'da yasaklandı. Film, Rum medeniyetine hakaret ettiği gerekçesiyle Hristiyan kesimi tarafından eleştiri aldı.

“FETİH 1453” filminin Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki gösterimi, Ortodoks Rum grupların protestosu üzerine iptal edildi. Hıristiyanlık ve Rum medeniyetine hakaret ettiği iddiasıyla Lübnan’daki Ortodoks Rum gruplarca protesto edilen filmin ülkedeki gösteriminin yasaklandığı ifade edildi.

Doğu Partisi’nin kurucu komite başkanı Rodrik Huri’nin, filmin gösterime girmemesi yönündeki açıklamasından sonra, filmi Lübnan’a getiren “EMPİRE” sinema şirketinin müdürü Bessam Iyd, “Lübnan’daki Hıristiyan kesimden eleştiri aldığımız için filmi yayınlamayacağız. Konu hakkında belki anlaşabiliriz diye başpiskoposlarla telefon görüşmesi yapmayı düşünmüştüm, ancak vazgeçtim” dedi.