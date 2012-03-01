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Kültür-Sanat

Fetih 1453, 300 Spartalı'yı bitirdi

ABD’de yayımlanan Time dergisi Fetih 1453 filmini sayfalarına taşıdı ve ülkenin gelmiş geçmiş en büyük filmi olarak yorumlandı.

01 Mart 2012 07:40

T24- ABD’de yayımlanan Time dergisi Fetih 1453 filmini sayfalarına taşıdı. Yorumda 300 Spartalı'nın tam tersi olan filmin kuşatmanın tarihi önemi göz önüne alınınca bazılarını sinirlendirdiği vurgulandı.

Time’de çıkan ve Milliyet'te yer verilen makaleden dikkat çeken detaylar şöyle: “Türkiye’nin jeopolitik yıldızı yükselişteyken ülkenin gelmiş geçmiş en büyük filminin belki de Akdeniz dünyasının en belirleyici tarihi anını kutlaması oldukça uygun.

Fetih 1453, 15. yüzyıldaki Osmanlı kuşatmasının ve Konstanapolis’in -şimdi İstanbul- ele geçirilmesinin 17 milyon dolarlık, metal kaplamalı, pala sallamalı bir yeniden anlatılışı. Çin film endüstrisinin seri üretim haline getirdiği milliyetçi, ortaçağ destanı tarzındaki bir film için standart bir ücret gibi görünüyor.

Ancak kuşatmanın tarihi önemi göz önüne alınınca Fetih 1453 bazılarını sinirlendirdi. Türkiye içinden ve dışından bazı eleştirmenler filmin ‘300 Spartalı’nın tersi’ doğasından, Yunanların pandomimci, tek boyutlu kötü adamlar, korkak, rüşvet alan, şeytanlar olarak resmedildiği gerekçesi ile şikayet ediyor. Filmdeki dini öğeler Arap dünyasındaki Müslüman seyirciyi çekebilir.”

 

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