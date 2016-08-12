'Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili beyan formu'ndan: İtiraf et ya da ihbar et

Aile hekimleri arasındaki cemaat yapılanmasının tespiti için hekimlere “Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili beyan formu” adıyla 5 soruluk formlar gönderildi. İstanbul Esenler’deki bazı aile hekimlerine yollanan formda, aile hekimleri arasındaki cemaat örgütlenmesinin tespit edilmesinin amaçlandığı, cemaate yakın olan personelin tespiti için ilgili formların doldurulması gerektiği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, soruların yanıtlanıp özel bir zarfla kendilerine iletilmesi de istendi. Tüm aile hekimlerine de gönderildiği tahmin edilen ve üzerinde “Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili beyan formu” yazan 5 soruluk formda, kurumun adı, personelin adı, soyadı, görevi, TC kimlik numarası, ikamet adresi gibi bilgileride yer alıyor.

İşte o sorular:

* Bank Asya Bankası’nda hesabınız var mı? Hesabınızı kapattıysanız hangi tarihte kapattınız?

* Siz FETÖ/PYD okullarında okudunuz mu ya da çocuklarınız okudu mu?

* Zaman, Sızıntı ve Gonca gibi gazete ya da dergilere üyeliğiniz var mı? Var ise hangi tarihte sonlandırdınız?

* Yurtdışına çıktınız mı? Çıktıysanız hangi amaçla ve tarihte çıktınız?

* Çalıştığınız kurumda (FETÖ/ PYD aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğunu bildiğiniz personelin olup olmadığına dair beyanınızı yazınız...

Milyonları ilgilendiriyor

Formdaki sorulardan ikisinin milyonlarca mudisi olan Bank Asya ile el konulmadan önce 1 milyonu aşkın tirajı bulunan Zaman Gazetesi’yle ilgili olması ileriki dönemde sorgulamanın alabileceği boyutları da gözler önüne seriyor.

Valilik 'münferit' dedi

İstanbul Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, formların ilçe kaymakamlığının münferit uygulaması olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı da aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulamalarının olmadığını kaydetti.