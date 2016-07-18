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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah olan ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

İzmit'te yaşayan Fethullah Üçüncü, Fethullah Gülen ile aynı ismi taşımaktan utandığını söyledi

18 Temmuz 2016 19:19

26 yaşındaki Fethullah Üçüncü, Fethullah Gülen ile aynı ismi taşımamak için ismini değiştirmek amacıyla mahkemeye başvurdu. 

İzmit’te çay ocağı işleten, evli 2 çocuk babası Fethullah Üçüncü, Kocaeli Adliyesi’ne gelerek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ismini değiştirmek için dilekçe verdi.

DHA'nın haberine göre; arkadaşlarının ismi nedeniyle kendisi ile dalga geçtiğini söyleyen Fethullah Üçüncü, isminin ’Halil Efe Üçüncü’ olarak değiştirilmesini talep etti.

Fethullah Üçüncü, Fethullah Gülen ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek, "15 Temmuz günü Fethullahçı terör örgütünce ülkemizde kalkışılan darbe girişimi nedeniyle ülkemizi ele geçirmeye teşebbüs eden terörist başı ile aynı ismi taşımak istemiyorum. Bundan sonra aynı ismi taşımak vicdanen beni rahatsız edecek. Bu nedenle Fethullah Gülen ile aynı ismi taşımak istemediğimden dolayı ismimin ’Halil Efe Üçüncü’ olarak değiştirilmesini istiyorum" dedi.

 

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