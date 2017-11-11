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‘Fethullah hoca’ denmesinden rahatsız olan öğretim görevlisi adını değiştirdi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KARAMAN’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne bağlı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi 37 yaşındaki Fethullah Baldır, toplumda ve öğrencilerinin kendisine ‘Fethullah hoca’ demesinden rahatsız

11 Kasım 2017 15:59

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KARAMAN’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'ne bağlı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi 37 yaşındaki Fethullah Baldır, toplumda ve öğrencilerinin kendisine ‘Fethullah hoca’ demesinden rahatsızlık duyunca mahkemeye müracaat ederek adını ‘Yusuf Selim’ olarak değiştirdi. 
Karaman Adliyesi’nde 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek ‘Fethullah’ olan ismini değiştiren Baldır, 17-25 Aralık tarihinden sonra isminden rahatsız olmaya başladığını ve daha sonra FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 temmuz darbe girişimiyle bu rahatsızlığının daha da arttığını anlattı. \'Fethullah hoca\' olarak anılmaktan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren Baldır şöyle dedi: 
‘’Girdiğim ortamlarda ve yeni öğrencilerimle tanışırken kendimi ‘Fetullah’ olarak tanıtıyorum. Toplum içerisinde ‘Fethullah hoca’ olarak anılmak beni baya bir rahatsız ediyordu. Ben de bu duyduğum rahatsızlıktan dolayı mahkemeyle başvurarak isminin ‘Yusuf Selim’ olarak değiştirdim. Mutluyum. Aslında bu kararı almak benim için zordu. Ama gerçekten yaşanan olayları düşündüğüm zaman o zorluğun bunun yanında önemsiz olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra böyle karanlık günlerin ülkemizde tekrar yaşanmamasını diliyorum.’’ 
‘YENİ İSMİME TAM ALIŞAMADIM\'
Yeni ismine alışmaya çalıştığını da ifade eden Baldır şunları söyledi: 
’İsmim daha çok yeni. Yeni ismime alışmaya çalışıyorum. Ben de tam alışamadım. En kısa sürede alışacağımı düşünüyorum. Özellikle bu noktada öğrencilerim katkısının çok olacağını düşünüyorum. Tabi çevrem de hala yeni ismime alışamadı. Bundan sonra tanışacağım insanlarla ‘Yusuf Selim’ olarak tanışacağım için isme alışmam daha kolay olacaktır. Fethullah hoca olarak anılmak çok rahatsız ediyordu. Şu anda en azıdan bir müddet daha belki böyle hatırlanacağım ama vicdanım, gönlüm rahat olacak.’’ 
Baldır, ‘Fethullah’ ismini babasının koyduğunu ama ismini değiştirmesi noktasında ailesinin de kendisine destek verdiğini sözlerine ekledi. 

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