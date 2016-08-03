Fethullah Gülen’in yeğenleri tutuklandı

Bursa’da gözaltına alınan Fethullah Gülen'in yeğenleri oldukları öğrenilen iki kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Birgün’ün haberine göre, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından 'FETÖ' üyelerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında Fethullah Gülen’in yeğenleri olduğu belirtilen Abdülhamit Gülen (38) ve İbrahim Seydan (26), Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesindeki bir eğitim merkezinde yapılan operasyonda yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gülen’in iki yeğeni "Terör Örgütü Kurmak ve Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.