Fethullah Gülen'in yeğeni yeniden gözaltına alındı

Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen serbest bırakılmasının ertesi günü yeniden gözaltına alındı.

Gülen, dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Silivri Cezaevinden serbest bırakıldı. Bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu Gülen hakkında bu akşam saatlerinde tekrar gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen'i akşam saatlerinde gözaltına aldı. Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen'in Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.(DHA)