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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in yeğeni ve annesi gözaltına alındı

Saime Gülen ve Hüseyin Gülen hakkında yakalama kararı bulunuyordu

24 Ekim 2016 01:45

‘FETÖ’ye üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen İzmir'de saklandıkları evde gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ’ üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen'in Yeşilyurt Semti'nde bir evde saklandığını belirledi.

Adrese yapılan baskında Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi ve 2000 TL ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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