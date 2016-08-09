Fethullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

Gaziantep'te, darbe girşimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Fethullah Gülen’in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz'da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in oğlu Ahmet Ramiz Gülen'in, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Gülen, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.