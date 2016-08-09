T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in oğlu Ahmet Ramiz Gülen, Gaziantep'te tutuklandı

09 Ağustos 2016 23:11

Gaziantep'te, darbe girşimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Fethullah Gülen’in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz'da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in oğlu Ahmet Ramiz Gülen'in, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Gülen, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ETİKETLER

fethullah gülenyeğentutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24