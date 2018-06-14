Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Selman Gülen ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada son sözleri sorulan sanık Gülen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, sanık Gülen'İn tutukluluk halinin de devamına karar verdi.