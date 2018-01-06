Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY' üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de bir evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'da daha önce 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.