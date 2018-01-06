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Yaşam

Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen gözaltına alındı

Ümraniye'deki bir evde yakalanan Keysan Gülen, Sakarya'ya götürüldü

06 Ocak 2018 15:58

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY' üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de bir evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi. 

Sakarya'da daha önce 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.

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