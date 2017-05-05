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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

Gülen'in, "Kara Harp Okulu imamı" olduğunun değerlendirildiği bildirildi

05 Mayıs 2017 00:04

Sakarya’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen yakalandı. Askeri yapı içerisindeki 'FETÖ' mensuplarına yönelik çalışmaları bulunduğu, "ByLock" kullandığı öne sürülenGülen'in, "Kara Harp Okulu imamı" olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şamil Gülen hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla resen yakalama kararı çıkartıldı.Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli'de olduğu tespit edilen Gülen, ekiplerce gözaltına alındı.

Gülen'in Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Askeri yapı içerisindeki örgütün mensuplarına yönelik çalışmaları bulunduğu, "ByLock" kullandığı tespit edilen Gülen'in, "Kara Harp Okulu imamı" olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Elektronik elektrik mühendisi Şamil Gülen'in daha önce Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İstanbul'da çalıştığı bir kurumdan ihraç edildiği öğrenildi.

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