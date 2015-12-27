“Fethullah Gülen’in öldürülüp klonlandığını düşünüyorum; Amerika böyle bir güce sahip"

Samanyolu Televizyonu'nda ve Türkçe Olimpiyatları'nda bir dönem sunuculuk yapan İkbal Gürpınar, Yeni Akit'e yaptığı açıklamada Fethullah Gülen'in öldürüldüğünü, yerine ona benzer birinin klonlandığını düşündüğünü ifade etti.

Yeni Akit gazetesinden Mehmet Özmen'e konuşan İkbal Gürpınar, "Fethullah Gülen’le hiç karşılaşmanız oldu mu? Sizce Fethullah Gülen kimdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır kendisi ile hiç karşılaşmadım. Fethullah Gülen’in öldürülüp yerine benzerinin klonlandığını düşünüyorum. Çünkü Amerika böyle bir teknolojik güce sahip. İnsanlar geçmişte böylesine aşkla bağlandıkları birinin şimdilerde böyle işler yapabileceğine inanmıyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum."

Gürpınar'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Şimdi bana ‘ekmek yediğin yere laf söyleme‘ şeklinde yorumlar geliyor. Ben onlardan kazandığımın çok daha fazlasını kendilerine yardım olarak geri iade ettim. Her toplantı da 3 trilyon para topluyordum. Anadolu yakasında bir restoranda yapılıyordu toplantılar. Genellikle zengin iş adamları ve eşleri geliyordu.

“Babamı tehdit ettiler”

Bakın ben size babamın bana anlattığı bir meseleyi aktarmak istiyorum. 17 aralık öncesi Zaman Gazetesi aboneliğini iptal ettirdiği zaman, işyerine Vergi Dairesi'nden bir adam gelip ‘Neden aboneliğinizi sonlandırdınız? Bak biz sizi kontrole gelmiyoruz, sizi hiç sıkmıyoruz. Tekrar Zaman aboneliğine devam edin’ deyip üstü kapalı tehdit ettiler. Sonrasında kıramayacağı kişiler devreye girip yeniden abone yaptırmışlar. Bu kez 17 Aralık sonrası yine aboneliği iptal ettirdiğinde Kırıkkale'deki ağabey olan bir pastahanenin sahibi "Hocam, iptal ettirmek şöyle dursun,daha çok abone olmalı,destek vermelisin" demiş. Babam ise ,artık yaşlandığını,gazetelerin hepsini okuma fırsatı olmadığını söyleyip reddetmiş. Görüyorsunuz şu yaptıklarını değil mi?