Fethullah Gülen’in kuzenleri gözaltına alındı

Erzurum'da, Fethullah Gülen'in amcasının çocuğu olan iki kişinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Pasinler ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, ‘FETÖ' propogandası yaptıkları gerekçesiyle Fetullah Gülen'in amcasının çocukları Dursun Yaşar Gülen ve Lütfü İhsan Gülen'in yanı sıra Ulvi Çelik, Akın Güler, Mutlu Kızıltunç ve Ümit Yaşar Kızıltunç gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında iki kişi aranıyor.