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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in kuzeni yeniden tutuklandı

Kemalettin Gülen önceki gün serbest bırakılmıştı

10 Mart 2018 22:58

Serbest bırakıldıktan bir gün savcılığın yaptığı itirazın  ardından yeniden gözaltına alınan Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapılan itirazın ardından, serbest bırakılmasından bir gün sonra yakalama kararı çıkardığı Fethullah Gülen'in kuzeni  Kemalettin Gülen dün gözaltına alındı. Bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, 8 Mart'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

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