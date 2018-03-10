Fethullah Gülen'in kuzeni yeniden tutuklandı

Serbest bırakıldıktan bir gün savcılığın yaptığı itirazın ardından yeniden gözaltına alınan Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapılan itirazın ardından, serbest bırakılmasından bir gün sonra yakalama kararı çıkardığı Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen dün gözaltına alındı. Bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, 8 Mart'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.