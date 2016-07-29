Fethullah Gülen’in kitap, CD ve DVD’lerine toplatma kararı

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda Fethullah Gülen tarafından yazılan kitaplar ile CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan 672 eserde "Terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesi ile basım, dağıtım ve satışının yasaklanması ve piyasada elde edilenlere el konulmasına karar verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre 15 Temmuz 2016 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ortadan kaldırmaya teşebbüs" edenlerin lider olduğu öne sürülen Gülen’in, halk üzerinde din adamı kisvesi altında sempati toplamak, örgüte eleman kazandırmak amaçları ile yazdığı öne sürülen 672 kitap, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerin "Terör örgütü propagandası" suçunu içerebileceği belirtildi.

Başvuruda, terör örgütü propagandası oluşturabileceği değerlendirilen kitap, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan 672 adet eserin Basın Kanunu’nun 25/2 maddesi uyarınca basımı, dağıtımı ve satışının yasaklanması, piyasada elde edilenlere el konulması talep edildi.

Kararı değerlendiren Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi kabul ederek Gülen tarafından yazılan kitaplar ile ona ait CD, DVD ve elektronik materyallerin satışı, dağıtımı ve basımının yasaklanmasına, piyasada elde edilenlere de el konulmasına karar verdi.