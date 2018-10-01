Fethullah Gülen'in kardeşine 10 yıl, 6 ay hapis cezası



Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşı Fethullah Gülen\'in kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, \'FETÖ/PDY\'ye destek açıklamalarıyla halkı kin ve nefrete sürüklemek\' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Kutbettin Gülen\'in kentte olduğu bilgisi üzerine, 2 Ekim 2016\'da harekete geçti. Gaziemir\'de Kaynak Holding\'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası\'na kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yapan Kutbettin Gülen\'in yurt dışından döndüğünü belirleyen polis, şüpheliyi Gaziemir\'deki bir akrabasının evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin Gülen tutuklandı, hakkında dava açıldı.

YARGILAMA TAMAMLANDI

İzmir 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılamada, sanık Kutbettin Gülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanık M.P., kapatılan Çağlayan Matbaası\'nda çalıştığı dönemde, yöneticiler tarafından, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayan çalışanların yerlerinin değiştirildiğini, Kutbettin Gülen\'in de kendisini odasına çağırarak aynı baskıyı kurduğunu ileri sürdü.

SAVCI MÜTEALASINI VERDİ

Duruşma savcısı verdiği mütealasında, kapatılan Bank Asya\'ya Fethullah Gülen\'in talimatıyla para yatırdığı iddia edilen sanıkla ilgili, önceki celsede tanık olarak ifade veren Nurettin Veren\'in kolluk kuvvetlerinde verdiği ifadesinin daha kapsamlı olduğunu ve buna itibar edilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Yargılama aşamasında elde edilen delillerin de dikkate alındığı belirten savcı, Kutbettin Gülen\'in \'Silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Son kez söz alan ve hakkındaki suçlamaları, aleyhine olan tanık ifadelerini kabul etmeyen Kutbettin Gülen, uzun süredir tutuklu bulunduğundan sağlık problemleri yaşadığını anlattı, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık Avukatı Hasan Özçelik ise müvekkilinin sadece Fethullah Gülen\'in kardeşi olmasından dolayı yargılandığını, FETÖ üyeliği kriterlerini taşımadığını savundu. Mahkeme heyeti, \'Silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen\'in bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu\'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.