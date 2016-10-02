T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in kardeşi İzmir'de gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kutbettin Gülen'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

02 Ekim 2016 16:55

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'in kardeşi ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla aranan Kutbettin Gülen İzmir'de gözaltına alındı.

Akşam'da yer alan habere göre, kardeş Gülen'in Gaziemir ilçesinde bir akrabasının evinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, düzenlediği operasyonla Kutbettin Gülen'i gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kutbettin Gülen'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyım atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

ETİKETLER

Kutbettin GülenFettullah GülenFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24