Fethullah Gülen'in kardeşi İzmir'de gözaltına alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'in kardeşi ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla aranan Kutbettin Gülen İzmir'de gözaltına alındı.

Akşam'da yer alan habere göre, kardeş Gülen'in Gaziemir ilçesinde bir akrabasının evinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, düzenlediği operasyonla Kutbettin Gülen'i gözaltına aldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kutbettin Gülen'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyım atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.