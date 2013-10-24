Fethullah Gülen'in ilanlarında Gül ve Erdoğan hangi kelimelerle ayrıldı?

Fethullah Gülen, rahatsızlanmasının ardından kendisine “geçmiş olsun” dileğinde bulunan isimlere teşekkür etti. Zaman gazetesinde iki tam sayfa ilan veren Gülen, ilk ilanında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, ikinci ilanında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk sıraya aldı. İlanlarda Gül için “Hassaten herkesi kucaklayıcı yaklaşımı ile devletimizi hakkıyla temsil eden, onca yoğun devlet işlerinin arasında lütfedip fakiri bizzat arayarak her zamanki nezaketini bir kez daha gösteren” ifadesi kullanılırken, Erdoğan için “Onca iç ve dış gailenin getirdiği yoğunluk arasında lütfedip bizzat telefon ederek, samimi sesi kalbe sürur veren duasıyla ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan” denildi.

Hafta başında ani tansiyon yüksekliğinin yol açtığı ritim bozukluğu sebebiyle 12 saat müşahede altında tutulan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Zaman gazetesinde iki teşekkür ilanı yayımladı. Gülen’in imzasıyla iki tam sayfa yayımlanan teşekkür ilanlarından ilkinde birinci sırada Abdullah Gül yer aldı. Gülen, Gül’e hitaben “Hassaten herkesi kucaklayıcı yaklaşımı ile devletimizi hakkıyla temsil eden, onca yoğun devlet işlerinin arasında lütfedip fakiri bizzat arayarak her zamanki nezaketini bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanı’mız Abdullah Gül Beyefendi’ye” ifadelerini kullandı.

Mustafa Koç da listede

Birinci ilanda, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra, aralarında TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve Gezi Parkı olaylarında Divan Otel’in kapısını göstericilere açarak hükümet kanadının tepkisini çeken Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un da aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Fethullah Gülen, teşekkür ilanında cemaat liderlerini de unutmadı. Cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu başta olmak üzere Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu da listede yer aldı.

İkinci listede ağırlık hükümet kanadında

Fethullah Gülen’in yayımladığı ikinci ilanda da siyaset ve medya dünyasından isimler yer aldı. Gülen, listenin başında yer alan Başbakan Erdoğan’a “Onca iç ve dış gailenin getirdiği yoğunluk arasında lütfedip bizzat telefon ederek, samimi sesi kalbe sürur veren duasıyla ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan Başbakan’ımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi” diyerek hitap etti.

İlanın devamında bazı bakanlar ve AKP genel başkan yardımcılarının yanı sıra, Başbakan Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da yer aldı.

Muhalefet temsilcileri de yer aldı

İkinci listede muhalefet kanadından bazı isimler yer aldı. Gülen’in teşekkür listesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, BDP’den istifa ederek HDP’ye geçmeye hazırlanan İstanbul Bağımsız Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DTK Eş Başkanı Ahmet Türk de yer aldı.

İkinci listede birçok ulusal gazetenin genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileri de yer aldı.

İşte Zaman’da Fethullah Gülen imzasıyla yayımlanan “Teşekkür” ilanları: