"Fethullah Gülen'in iadesi için en önemli delil Adil Öksüz'ün o cümlesi"

Habertürk gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak yeni bir iddia öne sürdü. Bülent Aydemir'in imzasıyla yayımlanan haberde "Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için ABD'ye sunduğu ek dosyanın bel kemiğini firari Adil Öksüz'ün bir cümlesi oluşturuyor. Darbeci bir generalin ifadesinde geçen cümlede öksüz 'Bu çalışmaları ABD'ye gidip Fethullah Gülen hocama sunacağım' diyor" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'ye çağrı yapmış, geçtiğimiz günlerde 15 sayfalık dosya ABD'nin ilgili makamlarını gönderilmişti.

Habertürk'te "Gülen'in iadesi için en önemli delil" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2016) haberi şöyle:

Bir darbeci generalin itirafına göre Ankara Çukurambar’da komutanlarla darbe toplantısı yapıp hepsine görev veren Adil Öksüz, “Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fethullah Gülen hocama sunacağım” dedi

FETÖ’nün organizasyon şemasının, haberleştikleri özel programın, ordudaki yapılanmasının, tehdit ve şantaj şebekesinin, sivil imamların askerlerle görüşme yöntemlerinin, para trafiğinin, sınav sorularının çalınması gibi bilgilerin yer aldığı dosyada, 15 Temmuz darbe gecesine giden süreç de detaylı şekilde yer aldı. Darbeci bir generalin ifadesi şöyle: “Kızılay’da İhsan (imam) ile buluştuk. Oradan Çukurambar’da bir eve gittik. Bir başka şahıs geldi araçla beni aldı. Çukurambar’da başka bir eve götürdü. Burada Akıncılar imamı olarak bilinen Adil Öksüz ve adlarını bilmediğim birçok kişi vardı. Orada 15 Temmuz gecesi darbe yapacakları, yönetime el koyacakları söylendi, bana da görev verildi. Adil Öksüz, ‘Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fethullah Gülen hocama sunacağım’ dedi.”

Bir darbeci generalin itirafına göre Ankara Çukurambar’da komutanlarla darbe toplantısı yapıp hepsine görev veren Adil Öksüz, “Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fethullah Gülen hocama sunacağım” dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve ABD makamlarına sunduğu ek dosyadaki deliller ve gizli tanık ifadeleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen’in, darbenin emrini veren kişi olduğunu tüm detaylarıyla ortaya koyuyor. Dosyadaki bilgiler, ağırlıklı olarak pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmayı kabul eden FETÖ’cü subayların ifadelerinden yola çıkılarak hazırlandı. Devletin tüm kritik kurumlarına sızan ve 15 Temmuz’a giden süreci hazırlayan FETÖ’nün ve lideri Gülen’in kanlı darbe girişimini sivil imamlar üzerinden organize ettiği vurgulandı. Bunun, ABD yasalarında da karşılığı olan suç tanımı net şekilde yazıldı.

Emri yerine getiren Öksüz

Darbe girişimini Çukurambar’da bir evde planlayan ve organizasyonu ABD’ye giderek Gülen’in onayına sunan ve 2 gün sonra Türkiye’ye dönen ‘Genelkurmay İmamı’ Adil Öksüz, 11 Temmuz’da ABD’ye gidip Gülen’le görüştü. 13 Temmuz’da da Türkiye’ye dönüp, aldığı talimatları yerine getirdi. Darbe girişiminde görev almış olan subayların ifadelerine dayanarak Öksüz’ün, Gülen ile darbeciler arasındaki irtibatı sağlayan, emri getiren ve organizasyonu yapan kişi olduğu açıkça anlatıldı.

FETÖ’nün organizasyon şemasının, haberleştikleri özel programın, ordudaki yapılanmasının, tehdit ve şantaj şebekesinin, sivil imamların askerlerle görüşme yöntemlerinin, para trafiğinin, sınav sorularının çalınması gibi bilgilerin yer aldığı dosyada, 15 Temmuz darbe gecesine giden süreç de detaylı şekilde yer aldı. Darbeci bir generalin ifadesi şöyle: “Kızılay’da İhsan (imam) ile buluştuk. Oradan Çukurambar’da bir eve gittik. Bir başka şahıs geldi araçla beni aldı. Çukurambar’da başka bir eve götürdü. Burada Akıncılar imamı olarak bilinen Adil Öksüz ve adlarını bilmediğim birçok kişi vardı. Orada 15 Temmuz gecesi darbe yapacakları, yönetime el koyacakları söylendi, bana da görev verildi. Adil Öksüz, ‘Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fethullah Gülen hocama sunacağım’ dedi.”

Kâğıt 1 dolarların şifre olarak kullanılmasına ilişkin bir bilgi ABD’ye iletilen dosyada yer almazken, darbenin başarılı olması durumunda örgütün bir infaz listesinin bulunduğu, darbenin FETÖ’nün TSK’dan tasfiyelere ilişkin bir listeden haberdar olması üzerine planlandığı bilgileri yer aldı. Darbenin başarılı olması durumunda Türkiye’deki meşru yönetime el koyacak sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluşacağının bile belirlendiği vurgulandı. Top artık ABD yönetiminde..