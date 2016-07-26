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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in 'bülbül yuvası'nda polis araması

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

26 Temmuz 2016 20:37

Kırklareli’nde, askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Fethullah Gülen’in 1965 yılında vaizlik yaptığı dönemde konut olarak kullandığı ve cemaatin ’bülbül yuvası’ adını vererek sohbet toplantılarını yaptığı evde polis ekiplerince arama yapıldı.

Cemaat üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda ise 20 kişi gözaltına alınırken, 16 şüphelinin arandığı bildirildi.

Mahkemeden alınan kararla, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf H.O. ile birlikte Kocahıdır Mahallesi Paşa Çeşme Sokak üzerindeki 2 katlı eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Evde yapılan aramalarda Fethullah Gülen’in yazdığı ve aralarında ’sohbet atmosferi’, ’asrın getirdiği tereddütler’, ’sonsuz nur’, ’yaşatma ideali’ adlı kitapların da bulunduğu çok sayıda kitap ele geçirildi.

Ayrıca evde 3 cep telefonu, harici bellek, müzik çalar ve kutusunda bir yönünde ’Allah bir kapıyı kaparsa, bin kapıyı açar’ Hadis-i şerifi, diğer yönünde ise Kaf Suresi 16. ayetinde geçen ’biz ona şah damarından daha yakınız kelamı yazılmaktadır’ İfadeleri içeren bir kolye ucu gele geçirildi.

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