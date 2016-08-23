Fethullah Gülen’in amcasının oğlu tutuklandı

Fethullah Gülen'in gözaltına alınan amcasının oğlu Şemsettin Gülen ve Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Yener tutuklandı.
Kocaeli'de, “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Şemsettin Gülen, bugün teslim olan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Yener, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli Şube çalışanı Ömer Karagöz, polis memurları Ahmet Tomak, Davut Sarıtepeci ve Sami Çelebi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vali Yardımcısı Ali Yener polislerin arasında cezaevine götürüldüğü sırada, 'Adalet tatile çıktı' şeklinde bağırdı.