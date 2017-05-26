Fethullah Gülen’in akrabası, ‘FETÖ’ davasında beraat etti

Fethullah Gülen'in kuzenin oğlu Nurettin Sait Avcı, Eskişehir'de yargılandığı darbe soruşturması davasında beraat etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Fethullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'nın oğlu olan ve Eskişehir'deki DSİ'de bilgisayar işletmenliği yapan Nurettin Sait Avcı ile DSİ çalışanı Necdet Aydın 6 Ağustos 2016 tarihinde darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı.

Avcı ve Aydın hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Sadece akrabayız"

Tutuklu sanıklar Necdet Aydın ile Nurettin Sait Avcı, bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Nurettiin Sait Avcı savunmasında, "Fethullah Gülen ile babam, dayı- hala çocuklarıdır. Sadece Fethullah Gülen'e akrabalığım nedeniyle yargılanıyor olmam doğru değildir. Ben terör örgütüne üye değilim ve yardım da etmiş değilim. Terör örgütüne kim üye ise, kim darbe girişimine katkı sağlamış ise cezalandırılmasını ben de isterim" dedi.

Örgütün üst düzey yetkililerinden biri olmakla suçlanan Necdet Aydın da suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Necdet Aydın'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı, Nurettin Sait Avcı'nın ise beraatına karar verdi.