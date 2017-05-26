T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in akrabası, ‘FETÖ’ davasında beraat etti

"Sadece akrabayız"

26 Mayıs 2017 22:55

Fethullah Gülen'in kuzenin oğlu Nurettin Sait Avcı, Eskişehir'de yargılandığı darbe soruşturması davasında beraat etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Fethullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'nın oğlu olan ve Eskişehir'deki DSİ'de bilgisayar işletmenliği yapan Nurettin Sait Avcı ile DSİ çalışanı Necdet Aydın 6 Ağustos 2016 tarihinde darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı.

 Avcı ve Aydın hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Sadece akrabayız"

Tutuklu sanıklar Necdet Aydın ile Nurettin Sait Avcı, bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Nurettiin Sait Avcı savunmasında, "Fethullah Gülen ile babam, dayı- hala çocuklarıdır. Sadece Fethullah Gülen'e akrabalığım nedeniyle yargılanıyor olmam doğru değildir. Ben terör örgütüne üye değilim ve yardım da etmiş değilim. Terör örgütüne kim üye ise, kim darbe girişimine katkı sağlamış ise cezalandırılmasını ben de isterim" dedi.

Örgütün üst düzey yetkililerinden biri olmakla suçlanan Necdet Aydın da suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Necdet Aydın'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı, Nurettin Sait Avcı'nın ise beraatına karar verdi.

 

ETİKETLER

Nurettin Sait Avcıfethullah gülenkuzenberaatfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24