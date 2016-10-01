T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in 2 akrabası gözaltına alındı

S.K ve N.K'nın 'FETÖ'ye üye olduğu iddia edildi

01 Ekim 2016 20:04

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'in Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 2 akrabası 'FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen'in Hendek ilçesinde yaşayan akrabaları S.K. ve eşi N.K., örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerine teslim edilen karı koca işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ETİKETLER

Fethullah Gülenakrabagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24