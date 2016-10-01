Fethullah Gülen'in 2 akrabası gözaltına alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'in Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 2 akrabası 'FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen'in Hendek ilçesinde yaşayan akrabaları S.K. ve eşi N.K., örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerine teslim edilen karı koca işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.